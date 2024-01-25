Житель Дагестана разбудил сына случайным выстрелом в ноги

Мужчина случайно нанес огнестрельные ранения своему сыну. Пострадавший был доставлен в больницу, сейчас он находится под наблюдением врачей.

Житель Дагестана случайным образом ранил из ружья своего взрослого сына. Об этом сказано в сообщении, размещенном в Telegram-канале Mash Gor.

Случай произошел в Кизлярском районе республики.

Мужчина в возрасте 62 лет достал с утра из сейфа охотничий карабин, после чего направился к своему спящему 36-летнему сыну, чтобы разбудить его.

В какой-то момент раздался выстрел. Отец моментально подбежал к пострадавшему и увидел, что одна пуля проникла в бедро, а вторая пробила одну ногу и застряла в другой ноге.

Сына доставили в больницу. Врачи отмечают, что сейчас он чувствует себя лучше.

Объясняя случившееся, отец рассказал, что выстрел произошел совершенно случайно.

В настоящее время проводится проверка, после которой будет принято решение об уголовном деле. Согласно предварительным данным, у мужчины было разрешение на охоту, а его оружие было зарегистрировано.