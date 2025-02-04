Вестник Кавказа

Женщину будут судить за убийство дочери подушкой на Ставрополье

Женщину будут судить за убийство дочери подушкой на Ставрополье
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ставрополе грозит срок местной жительнице, убившей свою собственную дочь. В полицию обратился отец погибшего ребенка.

Жительницу Ставрополя подозревают в убийстве четырехмесячной дочери. Об этом сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.

Убийство произошло накануне вечером в одном из жилых домов Ставрополя.

"Подозреваемая, раздраженная плачем своей 4-месячной дочери, задушила ее подушкой. 33-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)"

– СУСК

В управлении отметили, что об убийстве рассказал папа ребенка, вернувшийся домой с работы.

Следователи задержали женщину. Меру пресечения в отношении нее определят в ближайшее время.

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