Женщину будут судить за убийство дочери подушкой на Ставрополье

В Ставрополе грозит срок местной жительнице, убившей свою собственную дочь. В полицию обратился отец погибшего ребенка.
Жительницу Ставрополя подозревают в убийстве четырехмесячной дочери. Об этом сказано в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.
Убийство произошло накануне вечером в одном из жилых домов Ставрополя.
"Подозреваемая, раздраженная плачем своей 4-месячной дочери, задушила ее подушкой. 33-летняя женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)"
– СУСК
В управлении отметили, что об убийстве рассказал папа ребенка, вернувшийся домой с работы.
Следователи задержали женщину. Меру пресечения в отношении нее определят в ближайшее время.