Женщина впервые стала водителем автобуса в Батуми

В Батуми за руль автобуса впервые села женщина. Ранее коллектив водителей городского транспорта был исключительно мужским.
В исключительно мужской коллектив водителей батумского автопарка пришла женщина. Ею стала Лия Беридзе. Она уже вышла на маршрут.
"Я надеюсь, что прецедент трудоустройства женщины-водителя станет мотивацией и для других женщин"
– мэр Батуми Арчил Чиковани
По словам самой Лии, она с детства мечтала водить автобус.
В мэрии города отметили, что женщины-водители транспорта большая редкость в Грузии: несколько представительниц прекрасного пола трудятся водителями автобусов в Тбилиси, в Батуми это первый случай.