Женщина впервые стала водителем автобуса в Батуми

Опубликовано: 19:21, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Батуми за руль автобуса впервые села женщина. Ранее коллектив водителей городского транспорта был исключительно мужским.

В исключительно мужской коллектив водителей батумского автопарка пришла женщина. Ею стала Лия Беридзе. Она уже вышла на маршрут.

"Я надеюсь, что прецедент трудоустройства женщины-водителя станет мотивацией и для других женщин"

– мэр Батуми Арчил Чиковани

По словам самой Лии, она с детства мечтала водить автобус.

В мэрии города отметили, что женщины-водители транспорта большая редкость в Грузии: несколько представительниц прекрасного пола трудятся водителями автобусов в Тбилиси, в Батуми это первый случай.