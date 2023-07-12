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Женщина впервые стала водителем автобуса в Батуми

Женщина впервые стала водителем автобуса в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Батуми за руль автобуса впервые села женщина. Ранее коллектив водителей городского транспорта был исключительно мужским.

В исключительно мужской коллектив водителей батумского автопарка пришла женщина. Ею стала Лия Беридзе. Она уже вышла на маршрут.

"Я надеюсь, что прецедент трудоустройства женщины-водителя станет мотивацией и для других женщин"

– мэр Батуми Арчил Чиковани

По словам самой Лии, она с детства мечтала водить автобус.

В мэрии города отметили, что женщины-водители транспорта большая редкость в Грузии: несколько представительниц прекрасного пола трудятся водителями автобусов в Тбилиси, в Батуми это первый случай.

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