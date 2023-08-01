Женщина погибла при пожаре в лифте в Алматы

Опубликовано: 21:24, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожар, вспыхнувший в одной из многоэтажек Алматы, привел к гибели женщины. Пострадали 43 человека.

Жительницы Алматы погибла в результате пожара в многоэтажке, пострадало 43 человека. Также стало известно, что четверо детей из числа пострадавших в настоящее время находятся в реанимации.

"При возгорании в микрорайоне Алатауского района были задействованы 23 бригады службы скорой медицинской помощи, из них 5 бригад интенсивной терапии. Всего пострадавших - 43 человека. Одна женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью"

– пресс-служба управления общественного здравоохранения города.

Также сообщается о том, что пять пострадавших были госпитализированы. Семи пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.