Жена наследного правителя Ирана прибыла в Баку

Опубликовано: 14:28, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

Супруга наследного правителя Ирана находится с визитом в Баку. Она поделилась своими чувствами о том, что впервые вступила в Каспийское море, отметив, что рада находиться в близости своей от Родины.

Жена иранского наследного правителя Ясмин Пехлеви прибыла в столицу Азербайджана, сообщила она сама в социальных сетях.

Она поделилась с пользователями своими глубокими чувствами впервые находиться на побережье Каспийского моря.

Ясмин написала, что ее обрадовал тот факт, что она находится в близости от своей Родины.