Жена наследного правителя Ирана прибыла в Баку

Супруга наследного правителя Ирана находится с визитом в Баку. Она поделилась своими чувствами о том, что впервые вступила в Каспийское море, отметив, что рада находиться в близости своей от Родины.
Жена иранского наследного правителя Ясмин Пехлеви прибыла в столицу Азербайджана, сообщила она сама в социальных сетях.
Она поделилась с пользователями своими глубокими чувствами впервые находиться на побережье Каспийского моря.
Ясмин написала, что ее обрадовал тот факт, что она находится в близости от своей Родины.