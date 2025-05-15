Вестник Кавказа

Землетрясение магнитудой 4,9 случилось на юго-западе Ирана

Землетрясение магнитудой 4,9 случилось на юго-западе Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранские сейсмологи зарегистрировали сегодня ночью землетрясение. Оно произошло в юго-западной части стране.

В ночь с 26 на 27 мая на юго-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,9. Об этом сообщают местные средства массовой информации со ссылкой на Иранский сейсмологический центр.

Подземные толчки были зафиксированы в провинции Кохгилуйе и Бойер-Ахмад примерно в 04:14 по местному времени (03:46 мск).

Их очаг залегал на глубине 10 тыс метров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
985 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.