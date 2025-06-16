Вестник Кавказа

Землетрясение магнитудой 4,3 потрясло Ставрополье

Трещина в асфальте
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сейсмологи зафиксировали сегодня ощутимые подземные толчки на Ставрополье. Они произошли примерно два с половиной часа назад.

Сегодня вечером в Ставропольском крае произошло землетрясение. Об этом поведали 29 июня в Европейско-Средиземноморском сейсмоцентре.

Магнитуда подземных толчков, зарегистрированных в районе 17:19 (мск), составила 4,3. Их эпицентр располагался в 60 км от краевой столицы, а очаг залегал на глубине 10 тыс метров.

В соцсетях жители Ставрополья сообщают, что ощущали землетрясение.

Информация о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступала.

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