«Зебра» не спасла пешехода от маршрутки в Минводах

Пожилая жительница Минвод была госпитализирована в результате аварии с участием маршрутного такси. По факту проводится проверка.

Водитель маршрутного такси не предоставил право перехода женщине, идущей по «зебре» и сбил ее. Авария произошла в Минводах на улице 22-го Партсъезда.

Пострадавшая была госпитализирована, медики диагностировали у нее травму головы.

Правоохранители установили, что в момент ДТП водитель транспорта не находился в состоянии алкогольного опьянения, также за ним не числится нарушений ПДД. По факту проводится проверка. Сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.