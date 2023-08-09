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Завтра в Крым придут ливни, грозы, град и штормовой ветер

Завтра в Крым придут ливни, грозы, град и штормовой ветер
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Крымские спасатели распространили штормовое предупреждение из-за усиления ветра и ливней с градом, которые придут на полуостров уже завтра.

Синоптики прогнозируют в Крыму ливни с грозами, градом и сильным ветром, которые начнутся уже завтра и продлятся как минимум до кона пятницы, спасатели уже объявили по полуострову штормовое предупреждение.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 10 августа, ночью и в первой половине дня 11 августа в Крыму ожидаются ливневые дожди, местами очень сильные, днем с градом, грозы, при грозе шквалистое усиление ветра 15-20 м/с"

- ГУ МЧС по Крыму

Шторм может спровоцировать аварии на объектах энергетики и ЖКХ, рост ДТП и нарушение работы транспорта, а также подтопление территорий. Не исключены и чрезвычайные происшествия в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, добавили спасатели.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", сейчас в Крыму установилась сильная жара, вызванная потоком теплого воздуха из Сахары, Севастополь прогрелся до 30 градусов, Симферополь - до 32 градусов тепла.

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