Завод по изготовлению заборов полыхает в Невинномысске

В Невинномысске горит завод по выпуску штамповочного забора. В настоящее время огнем охвачены 500 кв м производственных площадей. Сведений о пострадавших нет.

Пожар на производственной площадке по выпуску штамповочного забора в моногороде Невинномысске на Ставрополье разгорелся на площади в 500 «квадратов».

«Пожарные <> тушат возгорание в ангаре по производству штамповочного забора в Невинномысске. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров»

– ГКУ «Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края».

Причины возникновения пожара

Пока официальные органы не предоставили подробной информации о причинах возгорания, существует несколько версий, которые могли привести к плачевным последствиям. Возможно, виной всему стало несоблюдение правил пожарной безопасности, недостаточное обслуживание оборудования или даже умышленный поджог. Расследование покажет, что стало источником пламени на производственной площадке.

Спасатели призывают проявлять бдительность и не пренебрегать правилами противопожарной безопасности, так как пожары на производственных площадках – это не только ущерб для бизнеса, угроза для здоровья и жизни людей.

Правильное обучение сотрудников, регулярные проверки оборудования, наличие необходимых средств пожаротушения - все это играет важную роль в предотвращении пожаров, подчеркнули спасатели.