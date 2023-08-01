Завод горит в центре Москвы

Опубликовано: 22:51, 1 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пожар произошел на предприятии в центре Москвы. Пожарные уже работают на месте событий, эвакуированы десятки человек.

Крупное предприятие горит в Москве, о ЧП сообщили в экстренных службах, подтвердив таким образом информацию о пожаре из соцсетей.

По данным ТАСС, пламя бушует на заводе счетно-аналитических машин. Здание расположено на улице Нижняя Красносельская, неподалеку от метро Бауманская.

Произведена эвакуация, в безопасности четыре десятка человек.

Предварительно известно, что ЧП началось на шестом этаже. Сейчас там работают огнеборцы.

Судя по информации на "Яндекс-Картах", завод "САМ" больше не работает. В здании расположены кофейни, рестораны, магазины и салон красоты.

Предприятие было открыто ровно сто лет назад – в 1923 году. Оно производило вычислительную технику, в том числе для оборонной промышленности. В начале 2010-х после смены собственника завод практически обанкротился и был закрыт.