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Завод горит в центре Москвы

Завод горит в центре Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Пожар произошел на предприятии в центре Москвы. Пожарные уже работают на месте событий, эвакуированы десятки человек.

Крупное предприятие горит в Москве, о ЧП сообщили в экстренных службах, подтвердив таким образом информацию о пожаре из соцсетей.

По данным ТАСС, пламя бушует на заводе счетно-аналитических машин. Здание расположено на улице Нижняя Красносельская, неподалеку от метро Бауманская.

Произведена эвакуация, в безопасности четыре десятка человек.

Предварительно известно, что ЧП началось на шестом этаже. Сейчас там работают огнеборцы.

Судя по информации на "Яндекс-Картах", завод "САМ" больше не работает. В здании расположены кофейни, рестораны, магазины и салон красоты.

Предприятие было открыто ровно сто лет назад – в 1923 году. Оно производило вычислительную технику, в том числе для оборонной промышленности. В начале 2010-х после смены собственника завод практически обанкротился и был закрыт.

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