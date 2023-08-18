РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Зарядить электромобиль можно в Северной Осетии

Лампчка
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Северной Осетии началась установка оборудования для зарядки электромобилей.

На территории Северной Осетии начали устанавливать зарядные станции для электромобилей.

"13 зарядных станций появится в Северной Осетии до конца 2024 года: 4 станции построят уже в четвертом квартале этого года, 9 станций - в 2024 году. Монтажные работы по установке оборудования уже ведутся на АЗС "Лукойл" в районе Архонского круга"

– пресс-службе главы и правительства республики

Кроме того, зарядное оборудование устанавливается  на парковке ТЦ "Аланиямолл" во Владикавказе.

Отметим, что это первые станции, аналогов которым в республике нет.

Владельцев электромобилей ждет подарок в Дагестане

Владельцев электромобилей ждет подарок в Дагестане

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
590 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version