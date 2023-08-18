Зарядить электромобиль можно в Северной Осетии

В Северной Осетии началась установка оборудования для зарядки электромобилей.
На территории Северной Осетии начали устанавливать зарядные станции для электромобилей.
"13 зарядных станций появится в Северной Осетии до конца 2024 года: 4 станции построят уже в четвертом квартале этого года, 9 станций - в 2024 году. Монтажные работы по установке оборудования уже ведутся на АЗС "Лукойл" в районе Архонского круга"
– пресс-службе главы и правительства республики
Кроме того, зарядное оборудование устанавливается на парковке ТЦ "Аланиямолл" во Владикавказе.
Отметим, что это первые станции, аналогов которым в республике нет.