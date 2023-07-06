Жара в столичном регионе усилится

Опубликовано: 6:25, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве и Подмосковье сегодня будет жарче, чем накануне – в отдельных местах температура воздуха превысит 32 градуса, дождей пока не ожидается.

Жара сегодня продолжит наступление на столичный регион – пока ее нельзя назвать аномальной, однако в Москве и Московской области сегодня будет намного жарче, чем было накануне: воздух прогреется до 32 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

"Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 28 до 30 градусов тепла, по области от плюс 27 до плюс 32 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, его скорость составит 4-9 м/c", - говорится в сообщении.

Атмосферное давление будет повышенным и составит 752 мм ртутного столба. Температура пойдет на спад лишь завтра – в регионе немного похолодает, атмосферное давление понизится, и начнут накрапывать дожди.