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Жара может воспламенить Москву

Жара может воспламенить Москву
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Установившаяся в столичном регионе жаркая погода угрожает пожарами. Власти города проводят профилактику возгораний.

В Москве установилась долгожданная жара, однако теплая погода увеличивает риск возникновения пожаров, напомнил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. В этой связи он отметил, что столичные пожарные службы нарастили контроль за пожарной безопасностью в парках и лесопарках Москвы.

«Особое внимание уделяется лесным массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы»

– Петр Бирюков

По его словам, в городе ведется дежурство расчетов поливомоечной техники.

Напомним, что синоптики пообещали москвичам и жителям Подмосковья жаркую погоду: в ближайшие выходные воздух будет прогреваться до плюс 35 градусов.

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