Жара может воспламенить Москву

Опубликовано: 15:21, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Установившаяся в столичном регионе жаркая погода угрожает пожарами. Власти города проводят профилактику возгораний.

В Москве установилась долгожданная жара, однако теплая погода увеличивает риск возникновения пожаров, напомнил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. В этой связи он отметил, что столичные пожарные службы нарастили контроль за пожарной безопасностью в парках и лесопарках Москвы.

«Особое внимание уделяется лесным массивам, лесопарковым зонам и природным территориям, где из-за высокой температуры могут возникнуть возгорания сухой травы»

– Петр Бирюков

По его словам, в городе ведется дежурство расчетов поливомоечной техники.

Напомним, что синоптики пообещали москвичам и жителям Подмосковья жаркую погоду: в ближайшие выходные воздух будет прогреваться до плюс 35 градусов.