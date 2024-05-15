МИД РФ: Армения впускает НАТО на Кавказ

В МИД РФ не исключили, что находящиеся на территории Армении миссии ЕС могут собирать разведданные как о России, так и соседних с Арменией странах. Далее подчеркнуто, что Запад хочет закрепиться в Армении против России, Ирана и Турции.

Армения может стать своеобразным плацдармом, с территории которого Запад будет собирать разведданные как в отношении объектов РФ, так и всех соседствующих стран. Так замглавы МИД РФ прокомментировал деятельность Евросоюза на армянской территории.

"Негативно оцениваем деятельность миссии ЕС в Армении, о чем неоднократно говорили… задача Евросоюза – очевидна и состоит в том, чтобы попытаться закрепиться в регионе в ущерб интересам традиционных партнеров и соседей южнокавказских государств – России, Ирана, Турции"

– замглавы МИД РФ Михаил Галузин

Далее он сообщил о том, что евросоюзные наблюдатели шлют отчеты в Брюссель, минуя, в том числе, Ереван. Так как этих документов не видят третьи стороны, есть основания полагать, что в них содержатся разведданные, отметил дипломат в беседе с РИА Новости.

Кроме того, дипломат подчеркнул, что участие в деятельности миссии ЕС в Армении представителей Канады говорит о ползучем проникновении НАТО на Южный Кавказ.