Замыкание стало причиной пожара в доме в Северной Осетии

В частном доме в Северной Осетии произошло возгорание. Причина – короткое замыкание проводки. В МЧС призвали избегать подобных инцидентов.

В одном из частных домов в городе Дигоре в Северной Осетии вспыхнул пожар ему присвоили повышенный ранг сложности 1БИС, сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

В ведомстве заявили, что причиной возгорания в частном доме на улице Карла Маркса стало короткое замыкание электропроводки в чердачном помещении.

Прибывшие к месту происшествия спасатели установили, что огонь полыхает на площади 400 кв м. Подчеркивается, что загорелись дом и кровля.

В министерстве отметили, что в ликвидации возгорания привлекались 17 специалистов и 7 единиц техники. В пресс-службе призвали избегать подобных инцидентов.