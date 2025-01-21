Вестник Кавказа

Закрытие отелей в Турции не повлияет на отдых россиян – РСТ

Бодрум
© Фото: Мария Уткина/ “Вестник Кавказа“
Российские туроператоры не ждут проблем из-за закрытия части отелей в Турции. Закрываются объекты, в которых найдены нарушения безопасности, в основном это небольшие места размещения.

В Турции после пожара в гостинице на горнолыжном курорте стали закрывать места размещения, имеющие нарушения, однако российским туристам не стоит бояться за свой отдых, поделились в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Безусловно, произошедший инцидент усилил контроль за противопожарной безопасностью отелей. По сообщению от наших партнеров, все крупные отели прошли или находятся на стадии проверки, тем не менее, нарушений не найдено и они готовы принимать гостей"

– компания Anex

В компании отметили, что даже если нарушения будут обнаружены у востребованных отелей, к летнему сезону они успеют исправить ситуацию и вернуться к работе.

В сети "Розовый слон" добавили, что закрываются в основном небольшие турецкие отели, которые обычно не работают с иностранными туроператорами.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1095 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Анталью к лету запустят дополнительные рейсы из Минвод

В Анталью к лету запустят дополнительные рейсы из Минвод

Массовое закрытие отелей в Турции не влияет на российских туристов - АТОР

Массовое закрытие отелей в Турции не влияет на российских туристов - АТОР

Россия стала первой по объему турпотока в Турцию

Россия стала первой по объему турпотока в Турцию

Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

Авиакомпания AJet запустила ежедневные рейсы между Москвой и Стамбулом

Авиакомпания AJet запустила ежедневные рейсы между Москвой и Стамбулом

В Турцию лучше ехать с наличными - посол РФ

В Турцию лучше ехать с наличными - посол РФ

Россия увеличила поставки газа по трубопроводу в Турцию на 2,6%

Россия увеличила поставки газа по трубопроводу в Турцию на 2,6%

Россияне удвоили летнее бронирование в Турции

Россияне удвоили летнее бронирование в Турции

Из Москвы в Анталью весной полетят самолеты &quot;ЮТэйр&quot;

Из Москвы в Анталью весной полетят самолеты "ЮТэйр"

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на курорте в Турции

Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с пожаром на курорте в Турции

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы