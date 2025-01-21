Закрытие отелей в Турции не повлияет на отдых россиян – РСТ

Российские туроператоры не ждут проблем из-за закрытия части отелей в Турции. Закрываются объекты, в которых найдены нарушения безопасности, в основном это небольшие места размещения.

В Турции после пожара в гостинице на горнолыжном курорте стали закрывать места размещения, имеющие нарушения, однако российским туристам не стоит бояться за свой отдых, поделились в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

"Безусловно, произошедший инцидент усилил контроль за противопожарной безопасностью отелей. По сообщению от наших партнеров, все крупные отели прошли или находятся на стадии проверки, тем не менее, нарушений не найдено и они готовы принимать гостей"

– компания Anex

В компании отметили, что даже если нарушения будут обнаружены у востребованных отелей, к летнему сезону они успеют исправить ситуацию и вернуться к работе.

В сети "Розовый слон" добавили, что закрываются в основном небольшие турецкие отели, которые обычно не работают с иностранными туроператорами.