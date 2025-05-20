Закрытие отелей не повлияет на отдых россиян в Турции – АТОР

Отдых в Турции для россиян в 2025 году не изменится в связи с массовыми проверками и закрытиями отелей в стране. По данным АТОР, отмены туров не предвидится.

На отдыхе российских туристов в Турции не скажется закрытие отелей, отмен туров не случится, заверили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Если в результате проверок какие-то небольшие объекты и не смогут выполнить предписания министерства, то на путешественниках из России это вряд ли скажется"

- АТОР

По их данным, массовое закрытие коснулось в основном малых отелей, работающих с так называемыми муниципальными сертификатами – это пансионы только с завтраками или без питания в целом. Они составляют меньшинство и не входят в ассортимент крупных туроператоров, поэтому отмены туров не предполагается.

В АТОР, наоборот, считают, что это положительно повлияет на туризм в Турции, так как отели будут иметь стимул расти и улучшать инфраструктуру и отдых туристов.