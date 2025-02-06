Вестник Кавказа

Законопроект о лицензировании собачьих заводчиков разработают на Ставрополье

Собака в приюте
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье подготовят проект закона об лицензировании заводчиков собак. Соответствующую задачу поставил на правительственном совещании губернатор региона.

Власти Ставропольского края займутся подготовкой законопроекта об обязательном лицензировании для заводчиков собак. Такое поручение на совещании в правительстве дал 3 марта глава региона.

"Фактически люди зарабатывают деньги, но нет никакого контроля за тем, как содержатся собаки, что с их здоровьем, опасны ли они для людей, что с ними будет, если с заводчиком что-то случится? Особенно если речь идет о бойцовских породах. Мы должны этот пробел устранить. Прошу подготовить законодательную инициативу до конца марта"

– Владимир Владимиров

Одним из обсуждаемых вопросов на сегодняшнем совещании также стала ситуация вокруг частных собачьих питомников. Совсем скоро краевая служба ветеринарии приступит к их проверке "неофициальных питомников". Планируется, в частности, поставить на учет и вакцинировать здоровых, неагрессивных животных.

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