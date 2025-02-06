Законопроект о лицензировании собачьих заводчиков разработают на Ставрополье

Власти Ставропольского края займутся подготовкой законопроекта об обязательном лицензировании для заводчиков собак. Такое поручение на совещании в правительстве дал 3 марта глава региона.
"Фактически люди зарабатывают деньги, но нет никакого контроля за тем, как содержатся собаки, что с их здоровьем, опасны ли они для людей, что с ними будет, если с заводчиком что-то случится? Особенно если речь идет о бойцовских породах. Мы должны этот пробел устранить. Прошу подготовить законодательную инициативу до конца марта"
– Владимир Владимиров
Одним из обсуждаемых вопросов на сегодняшнем совещании также стала ситуация вокруг частных собачьих питомников. Совсем скоро краевая служба ветеринарии приступит к их проверке "неофициальных питомников". Планируется, в частности, поставить на учет и вакцинировать здоровых, неагрессивных животных.