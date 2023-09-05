Захарова о Пашиняне: нужно отвечать за свои поступки

Опубликовано: 16:05, 5 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Официальный представитель российского МИД прокомментировала скандальное интервью, которое армянский премьер дал итальянским СМИ. Мария Захарова намекнула на сходство положения Никола Пашиняна с "плохим танцором" из поговорки.

В МИД РФ высказались по поводу громких заявлений главы армянского правительства, давшего на днях интервью западным СМИ.

Мария Захарова призвала в каждом случае нести ответственность за свои поступки вместо бесконечного поиска виноватых и перекладывания ее на кого попало.

"В этом и есть отличие политика, государственного деятеля от человека проходящего и не думающего о национальных интересах своей страны. Еще раз – нужно уметь отвечать за собственные поступки. Иначе это немного похоже на историю про плохого танцора"

– Мария Захарова

Отношения России и Азербайджана

Официальный представитель МИД РФ также рассказала о взаимодействии Москвы и Баку. Дипломат напомнила, что все неоднозначные моменты, в том числе и проблемные, обычно урегулируются по двусторонним каналам.

"Бывают ситуации, когда действительно страны, в частности, недружественные, блокируют контакты, отказываются от диалога. Это не относится к нашему диалогу с Баку. Поэтому все вопросы, включая проблемные, с Азербайджаном мы решаем в двустороннем формате"

– представитель МИД