Захарова о Пашиняне: нужно отвечать за свои поступки

В МИД РФ высказались по поводу громких заявлений главы армянского правительства, давшего на днях интервью западным СМИ.
Мария Захарова призвала в каждом случае нести ответственность за свои поступки вместо бесконечного поиска виноватых и перекладывания ее на кого попало.
"В этом и есть отличие политика, государственного деятеля от человека проходящего и не думающего о национальных интересах своей страны. Еще раз – нужно уметь отвечать за собственные поступки. Иначе это немного похоже на историю про плохого танцора"
– Мария Захарова
Отношения России и Азербайджана
Официальный представитель МИД РФ также рассказала о взаимодействии Москвы и Баку. Дипломат напомнила, что все неоднозначные моменты, в том числе и проблемные, обычно урегулируются по двусторонним каналам.
"Бывают ситуации, когда действительно страны, в частности, недружественные, блокируют контакты, отказываются от диалога. Это не относится к нашему диалогу с Баку. Поэтому все вопросы, включая проблемные, с Азербайджаном мы решаем в двустороннем формате"
– представитель МИД