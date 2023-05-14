Задержку рейсов из Антальи в России прокомментировали в генконсульстве

Опубликовано: 21:06, 14 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Диппредставительство РФ в Анталье опровергло широко разошедшиеся в социальных сетях сообщения о якобы массовых задержках рейсов в российскую столицу. В Генконсульстве назвали причину слухов.

Российское Генконсульство в Анталье прокомментировало сообщения в социальных сетях о проблемах с авиасообщением между Антальей и Москвой.

В диппредставительстве заявили, что эти публикации не соответствуют действительности.

На самом деле ситуация связана с ремонтом, которому подвергается взлетная полоса в воздушной гавани Антальи, пишет ТАСС.

"Нам вчера поступил только один звонок от российских туристов, но в итоге их рейс задержался всего лишь на 30 минут"

— представитель Генконсульства