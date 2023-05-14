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Задержку рейсов из Антальи в России прокомментировали в генконсульстве

Задержку рейсов из Антальи в России прокомментировали в генконсульстве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Диппредставительство РФ в Анталье опровергло широко разошедшиеся в социальных сетях сообщения о якобы массовых задержках рейсов в российскую столицу. В Генконсульстве назвали причину слухов.

Российское Генконсульство в Анталье прокомментировало сообщения в социальных сетях о проблемах с авиасообщением между Антальей и Москвой.

В диппредставительстве заявили, что эти публикации не соответствуют действительности.

На самом деле ситуация связана с ремонтом, которому подвергается взлетная полоса в воздушной гавани Антальи, пишет ТАСС.

"Нам вчера поступил только один звонок от российских туристов, но в итоге их рейс задержался всего лишь на 30 минут"

— представитель Генконсульства

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