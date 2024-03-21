Задержаны двое из предполагаемых подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле"

Александр Хинштейн сообщил о задержании двоих из предполагаемых подозреваемых в теракте в Подмосковье, в результате которого погибли десятки человек.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил о задержании двоих из предполагаемых подозреваемых в теракте в концертном комплексе "Крокус Сити Холл"

Он заявил, что их поймали в Брянской области возле деревни Хацунь. Они находились в автомобиле "Рено", которую удалось обнаружить ночью.

Хинштейн подчеркнул, что поиски остальных подозреваемых продолжаются. В салоне машины найдены пистолет "ПМ", магазин к автомату Калашникова и паспорта граждан Таджикистана.

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Напомним, в пятницу вечером во время концерта группы "Пикник" в "Крокус Сити Холле" боевики устроили теракт, открыв стрельбу из автомата. Позже в здании раздались взрывы и вспыхнул пожар.

В результате террористической атаки погибли десятки человек, еще свыше сотни пострадали. В Подмосковье был объявлен траур по погибшим при теракте.