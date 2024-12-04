Вестник Кавказа

Зачем Пашинян прилетел в Москву?

Зачем Пашинян прилетел в Москву?
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня совершает рабочий визит в Россию. В Москве под его председательством состоится заседание Евразийского межправсовета.

Глава армянского правительства Никол Пашинян летит в Москву. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте премьер-министра Армении.

В нем говорится, что Пашинян отбыл в РФ с рабочим визитом. В его программу входит председательство на очередном заседании Евразийского межправительственного совета.

Как сообщили в Евразийской экономической комиссии, кроме Пашиняна, в заседании примут участие премьер-министры России Михаил Мишустин, Беларуси Роман Головченко, Казахстана Олжас Бектенов, Кыргызстана Акылбек Жапаров, а также председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

На мероприятии также будут присутствовать представители стран-наблюдателей, а именно премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и премьер-министр Кубы Мануэль Крус (в формате видеообращения).

"Члены ЕМПС обсудят реализацию механизма оказания финансового содействия совместным кооперационным проектам в отраслях промышленности и внесение изменений в положение об их отборе, вопросы реализации плана мероприятий по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли в ЕАЭС, отчет о мониторинге таможенного декларирования налогоемких товаров в соответствии с пилотной формой, а также доклады о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов в 2023 году"

– ЕЭК

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