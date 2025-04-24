Вестник Кавказа

Зачем Никол Пашинян прилетел в Турцию?

Зачем Никол Пашинян прилетел в Турцию?
© Фото: сайт премьер-министра Армении
В Турцию впервые прибыла армянская делегация во главе с премьером Пашиняном. Запланирована встреча с Эрдоганом.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом, об этом сообщила пресс-секретарь политика Назели Багдасарян. 

"Премьер-министр Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом. В международном аэропорту Стамбула премьер-министра Армении встретила заместитель министра иностранных дел Турции Беррис Экинджи" 

– Назели Багдасарян

Как отметила Багдасарян, сегодня вечером Пашинян должен встретиться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также запланирована встреча премьера с представителями армянской общины в Турции.

Вместе с Пашиняном в Стамбул также прибыли глава армянской дипломатии Арарат Мирзоян, замминистра иностранных дел Ваан Костанян, спецпредставитель Армении по нормализации отношений с Турцией, вице-спикер парламента Рубен Рубинян.

Отметим, что вчера в Турцию прибыл лидер Азербайджана Ильхам Алиев, который посетил открытие "Азербайджанского квартала" в Кахраманмараше.

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