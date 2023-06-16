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Забег невест в Железноводске пройдет 2 июля

Забег невест в Железноводске пройдет 2 июля
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Железноводск проведет забег невест в начале июля. В турнире смогут принять участие все желающие. Самая быстрая невеста выиграет полет на воздушном шаре.

Забег невест - 2023 состоится в скором времени в городе-курорте Железноводске. Мероприятие анонсировала администрация города.

Соревнования устроены ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Они пройдут в Курортном парке.

Принять в них участие смогут девушки старше 18 лет. Бежать надо будет в полном образе невесты - в белом платье, с подходящими прической и макияжем. Помимо этого, организаторы требуют, чтобы у каждой прекрасной бегуньи было минимум два готовых поддержать ее болельщика.

Кроме бега, невест ждут и другие испытания. Одно из них - дефиле. Затем невестам нужно будет бросить свадебный букет. В программе конкурса есть и танец.

Победительница получит возможность подняться в небо - то есть полетать на воздушном шаре. Показавшая второй результат невеста сможет совершить поход в СПА. Обладательница третьего приза получит роскошный ужин - ее пригласят в лучший ресторан курорта.

Для участия в конкурсе нужно послать заявку особой формы в городской ЗАГС.

&quot;Забег обещаний&quot; проведут в Железноводске в первый день 2023 года

"Забег обещаний" проведут в Железноводске в первый день 2023 года

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