Выставка «Pro Яблоко» открывается в Минводах

С 13 по 15 июня в Минводах пройдет выставка «Pro Яблоко». Мероприятие, посвящено вопросам развития садоводства и питомниководства.

Скоро в городе Минводы пройдет одно из самых ожидаемых событий в мире агроиндустрии – международная выставка «Pro Яблоко». Это мероприятие соберет производителей, дистрибьюторов, экспертов и просто любителей яблок со всего мира.

«Выставка «Pro Яблоко 2024» пройдет с 13 по 15 июня на площадке «Минводы Экспо». Всего в программе запланировано более 25 деловых мероприятий, посвященных вопросам развития садоводства и питомниководства»

– «Ставропольская правда».

Отмечается, что на выставке «Pro Яблоко» можно будет увидеть не только самые разнообразные сорта яблок, но и познакомиться с новыми гибридами, разработками и технологиями в области выращивания фруктов. Это отличная возможность для специалистов и просто ценителей яблочной культуры узнать о последних тенденциях и инновациях.

Кроме того, на выставке будет представлен не только сам продукт, но и знания экспертов, опыт успешных компаний и исследования в области селекции и выращивания яблок. Участники смогут общаться, обмениваться опытом и находить новые идеи для развития своего бизнеса.

Также стоит отметить, что для компаний, занимающихся производством и продажей яблок, участие в выставке «Pro Яблоко» открывает широкие возможности для привлечения новых клиентов, заключения партнерских соглашений и продвижения своей продукции на международном уровне.