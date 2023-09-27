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Вымогавшие деньги у жены губернатора Ставрополья отправятся в тюрьму

Вымогавшие деньги у жены губернатора Ставрополья отправятся в тюрьму
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Двух мужчин, вымогавших крупную сумму денег у жены главы Ставрополья, посадят в колонию строгого режима. Один из них проведет в ней 7 лет, а второй – 8 лет.

В Ставропольском крае приговорены к 7 и 8 годам лишения свободы двое мужчин, которые вымогали у супруги губернатора 6 млн рублей. Об этом рассказали в краевом управлении ФСБ.

Мужчин признали виновными в вымогательстве в особо крупном размере.

"Октябрьский городской суд Ставропольского края признал Дояренко и Протасова виновными в совершении инкриминируемого им преступления и приговорил Дояренко к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет, Протасова - к лишению свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил"

– пресс-служба

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