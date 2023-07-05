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Выходные в Москве будут холодными и дождливыми

Выходные в Москве будут холодными и дождливыми
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жара в середине рабочей недели в Москве сменится прохладой в выходные. Также будут случаться ливни и грозы. В июле еще будут жаркие дни, обещают синоптики, но погода будет неровной.

Погода в Москве изменится уже на этой неделе - в выходные придет похолодание.

"В ближайшие дни Москва столкнется с очередным "холодным" фронтом"

– глава центра погоды "Метео" Александр Шувалов

Четверг в столичном регионе еще будет жаркий, воздух раскалится до 30 градусов. Затем температура начнет понижаться, а вероятность ливней и мощных гроз повысится.

"У нас пятница-суббота, может, даже в воскресенье температура пойдет вниз"

– специалист

В июле погода не будет ровной, Шувалов считает, что нужно ждать "возрастающую изменчивость" погоды в середине лета в Москве.

Москву ждет аномальный июль

Москву ждет аномальный июль

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