Выходные в Москве будут холодными и дождливыми

Опубликовано: 12:57, 5 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жара в середине рабочей недели в Москве сменится прохладой в выходные. Также будут случаться ливни и грозы. В июле еще будут жаркие дни, обещают синоптики, но погода будет неровной.

Погода в Москве изменится уже на этой неделе - в выходные придет похолодание.

"В ближайшие дни Москва столкнется с очередным "холодным" фронтом"

– глава центра погоды "Метео" Александр Шувалов

Четверг в столичном регионе еще будет жаркий, воздух раскалится до 30 градусов. Затем температура начнет понижаться, а вероятность ливней и мощных гроз повысится.

"У нас пятница-суббота, может, даже в воскресенье температура пойдет вниз"

– специалист

В июле погода не будет ровной, Шувалов считает, что нужно ждать "возрастающую изменчивость" погоды в середине лета в Москве.