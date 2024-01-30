Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Выявлен округ с самой высокой явкой на выборах в Азербайджане

Выявлен округ с самой высокой явкой на выборах в Азербайджане
Самая высокая явка избирателей на президентских выборах в Азербайджане выявлена в Бинагадинском третьем избирательном округе №10.

Определены избирательные округа в Азербайджане, где зафиксированы самая высокая и самая низкая явка избирателей на выборах президента страны.

По информации на 17:00 по местному времени, самая высокая явка выявлена в Бинагадинском третьем избирательном округе №10, где проголосовали проголосовали 40 791 человек (77,97%).

Самая низкая явка была в Низаминском втором избирательном округе №25 - 44,74%.

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