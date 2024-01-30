Выявлен округ с самой высокой явкой на выборах в Азербайджане

Самая высокая явка избирателей на президентских выборах в Азербайджане выявлена в Бинагадинском третьем избирательном округе №10.
Определены избирательные округа в Азербайджане, где зафиксированы самая высокая и самая низкая явка избирателей на выборах президента страны.
По информации на 17:00 по местному времени, самая высокая явка выявлена в Бинагадинском третьем избирательном округе №10, где проголосовали проголосовали 40 791 человек (77,97%).
Самая низкая явка была в Низаминском втором избирательном округе №25 - 44,74%.