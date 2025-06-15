Вестник Кавказа

ВВС Израиля ударили по командным центрам "Аль-Кудс" КСИР в Тегеране

ВВС Израиля ударили по командным центрам "Аль-Кудс" КСИР в Тегеране
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
Израильская армия сообщает утром 16 июня о нанесении ударов по по командным центрам сил спецназначения "Аль-Кудс" КСИР в Иране.

Израиль атаковал командные центры сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Тегеране, информирует этим утром пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам сил "Аль-Кудс" КСИР и иранских военных, следуя точному указанию разведывательного управления Армии обороны Израиля"

– ЦАХАЛ

Израильское военные утверждают, что командные центры использовались КСИР для организации террористических атак против еврейского государства.

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