ВВС Израиля ударили по командным центрам "Аль-Кудс" КСИР в Тегеране

Израильская армия сообщает утром 16 июня о нанесении ударов по по командным центрам сил спецназначения "Аль-Кудс" КСИР в Иране.
Израиль атаковал командные центры сил специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в Тегеране, информирует этим утром пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"ВВС Израиля нанесли удары по командным центрам сил "Аль-Кудс" КСИР и иранских военных, следуя точному указанию разведывательного управления Армии обороны Израиля"
– ЦАХАЛ
Израильское военные утверждают, что командные центры использовались КСИР для организации террористических атак против еврейского государства.