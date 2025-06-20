ВВС Израиля наносят удары по военным целям на западе Ирана

Армия обороны Израиля в эти минуты атакует военные объекты в западной части Ирана, говорится в ее сообщении. Ранее сегодня США нанесли удары по ключевым объектам иранской инфраструктуры.

Израильские военные самолеты наносят удары по военным объектам в западном Иране, говорится в соответствующем сообщении ЦАХАЛ.

Кроме того, в пресс-службе Армии обороны Израиля заявили, что сегодня утром израильские ВВС атаковали ракетные установки, которые уже были готовы к запуску ракет в направлении Израиля.

Самолеты также ударили по личному составу ВС Ирана, уничтожили пусковые установки, из которых чуть ранее были запущены ракеты по Израилю.

Напомним, что сегодня ночью США нанесли удары по трем ключевых объектам иранской ядерной программы: в Натанзе, Исфахане и Фордо. По словам президента США Дональда Трампа, в результате были уничтожены все иранские объекты по обогащению урана. Иран позже нанес ракетный удар по Израилю, пострадали 11 человек.