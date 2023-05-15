Второй тур выборов в Турции 2023 - через какое время?

Опубликовано: 12:46, 15 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Первый тур президентских выборов в Турции завершен. По последним данным, лидирует действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Но все идет к тому, что в республике будет объявлен второй тур.

Главные кандидаты на пост главы государства не смогли преодолеть пятидесятипроцентный барьер, что является главным условием для окончательной победы. Поэтому Эрдоган и Кылычдароглу, скорее всего, расставят все точки над i во втором туре выборов.

Когда второй тур выборов в Турции?

Первый тур президентских выборов прошел 14 мая, несмотря на то, что они находились под угрозой переноса из-за февральских землетрясений. Но Реджеп Тайип Эрдоган отказался от переноса на более поздний срок.

Второй тур президентских выборов в Турции пройдет через две недели – 28 мая. В нем, скорее всего, примут участие действующий глава государства и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Условия для второго тура выборов президента 2023

По данным турецкого издания "Анадолу", Эрдоган на выборах опережает своего оппонента, набрав 49,42% голосов, в то время как Кылычдароглу заручился поддержкой почти 44,95% избирателей.

Поскольку ни один из кандидатов не сумел набрать нужный процент голосов для полной победы (50% и выше), то в стране с очень большой вероятностью состоится второй тур президентских выборов.

Кто лидирует на выборах в Турции

Сейчас лидером по-прежнему остается Эрдоган. Но ситуация может измениться, поскольку не все голоса в самой Турции обнародованы на данный момент. К тому же, подсчет голосов идет и в зарубежных странах, где граждане республики также голосовали за своего кандидата.

Более того, своим электоратом могут поделиться кандидаты, набравшие мизерные проценты голосов. Это Синан Оган и Мухаррем Индже. И если второго кандидата уже успели назвать "политическим спойлером" (Индже собирался отобрать очки у Кылычдароглу в пользу Эрдогана), то голосами Огана может вполне воспользоваться главный соперник действующего президента.