"Все включено" в Абхазии: спрос на туры вырос в пять раз

Российские туроператоры летом 2025 года отмечают всплеск спроса на туры в Абхазию с системой "все включено". При этом в Абхазии всего около 10 отелей предлагают такой отдых.

Спрос на отдых в Абхазии с размещением в отелях, работающих по любимой россиянами системе "все включено", вырос в этом году до пяти раз, сообщает АТОР.

О пятикратном росте спроса рассказали в компании "Мультитур", на 40% спрос на allinclusive в Абхазии вырос у компании АЛЕАН, на 20% - у туроператора "Дельфин".

Бронировать отдых в отелях с "все включено" туристам рекомендуют заранее, а на скидки до конца летнего сезона рассчитывать не стоит - в Абхазии лишь около 10 отелей работают в формате "все включено". Летом 2025 года впервые такой формат отдыха предлагают туристам отели "Изумруд" 4* и "Нарт" 4*, а также новая "Бухта мечты" 4* в Гагре. При этом Aquamarine Family Club 4* в Гагре отказался от allinclusive в этом сезоне. В целом больше всего отелей с "все включено" можно найти в Гагре и Сухуме.

Чаще всего такой вид отдыха выбирают туристы с детьми - в этом году рост спроса отчасти продиктован ситуацией с Анапой.