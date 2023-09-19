Вооруженные силы Азербайджана уничтожили склад боеприпасов, принадлежащий формированиям армии Армении. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.
В ведомстве отметили, что склад располагался на Агдеринском направлении.
Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины
Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.
Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.