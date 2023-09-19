Опубликовано: 18:20, 19 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт министерства обороны Азербайджана

ВС Азербайджана ликвидировали один из складов боеприпасов, который принадлежал формирования ВС Армении. Он располагался на Агдеринском направлении.

Вооруженные силы Азербайджана уничтожили склад боеприпасов, принадлежащий формированиям армии Армении. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте министерства обороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что склад располагался на Агдеринском направлении.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.