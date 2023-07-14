ВС Армении и НВФ продолжают обстреливать территории Азербайджана

Опубликовано: 14:51, 14 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Армянские боевики и ВС РА подвергли обстрелу позиции азербайджанских военных. Солдатами армии Азербайджана были приняты адекватные ответные меры.

Армянские вооруженные формирования, незаконно находящиеся на территории Азербайджана в зоне ответственности российского миротворческого контингента, обстреляли позиции армии Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

Как заявили в ведомстве, инцидент произошел 14 июля в 10:55 по местному времени. Огонь велся из стрелкового оружия по позициям, расположенным в Шушинском и Ходжалинском районах Азербайджана.

Помимо этого, вооруженные силы Армении с 13:39 до 13:50 вели обстрел позиций азербайджанских военных, находящихся в селе Хайдарабад Сядярякского района Нахчыванской Автономной Республики.

Отмечается, что солдаты армии Азербайджана приняли адекватные ответные меры на указанных направлениях.