Враги мира с Азербайджаном зовут Армению на новую войну 

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Армянские радикалы продолжают пропаганду новой войны с Азербайджаном. Теперь они требуют отменить признание территориальной целостности Азербайджана, делая вид, что не понимают, к каким катастрофическим последствиям это приведет регион.

Армянская оппозиция вновь зовет граждан на улицы протестовать против режима Никола Пашиняна и добиваться его свержения. На сей раз – под самоубийственными лозунгами об отмене прогресса, достигнутого в армяно-азербайджанском урегулировании. Сирийский армянин, выпускник Гарварда, глава МИД Армении в годы захвата власти в Ереване Робертом Кочаряном Вардан Осканян назвал пашиняновское движение к миру с Азербайджаном движением к войне.

Казалось бы, Никол Пашинян почти ничего не сделал для того, чтобы стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе. Его правительством занимается исключительно затягиванием переговоров и не исполнило ни одного обязательства, принятого на себя в Трехстороннем заявлении от 9-10 ноября 2020 года и последующих документах. Транспортное сообщение Нахчывана с основной частью Азербайджана не обеспечено, армянские военные и НВФ из Карабахского экономического района АР не выведены, точные карты минных полей на деоккупированных землях не переданы, переговоры по делимитации границы и мирному договору застопорены. Тему компенсации за разрушения Ереван попросту игнорирует. Единственный позитивный шаг Пашиняна – признание территориальной целостности Азербайджана.

Но и это, по мнению Осканяна и стоящих за ним армянских националистов, является проблемой, требующей немедленного отказа от принятого решения либо смены власти в Армении. Как обычно, никакой реальной альтернативы признанию территориальной целостности Азербайджана, у радикальной оппозиции нет, хотя Осканян и произнес слова "мирная альтернатива все еще есть". Все эти старые сепаратисты постоянно повторяют, что у Армении есть некий иной сценарий, не используемый режимом Никола Пашиняна, который поможет заново оккупировать Карабах, но никогда не сознаются, в чем именно он состоит.

В действительности у нынешних действий Никола Пашиняна есть две альтернативы. Первая альтернатива – это обретение армянскими властями воли и разума и скорейшее практическое урегулирование отношений с Азербайджаном. То есть вывод военных и НВФ из Азербайджана, строительство Зангезурского коридора, передача настоящих карт минных полей, делимитация границы, подписание мирного договора и выплата компенсации. Для этого потребуется, в том числе, усмирить внутренних националистов, вплоть до посадок за призывы к свержению власти, как того же Вардана Осканяна. В итоге Армения станет наконец нормальным государством и сможет спокойно развивать свою экономику. Эту альтернативу будут приветствовать все здоровые силы в регионе, включая население Армении.

Вторая альтернатива – то, к чему призывает Осканян, а именно отмена признания территориальной целостности Азербайджана, которая станет срывом всего послевоенного процесса урегулирования отношений. Националисты как будто не понимают, что отказ Арменией – не вялое ничегонеделание, а однозначный отказ – от своих обязательств означает автоматическое снятие мирных обязательств с Азербайджана. Все договоренности реализуются исключительно на двусторонней основе, и если одна сторона из них выходит, то выходит и другая. Таким образом, ситуация откатывается к утру 9 ноября 2020 года, то есть к состоянию войны. Армянские радикалы уверяют, что хотят добиться для Армении прочного мира, но на деле они стремятся вновь погрузить республику в войну. Потому что вечная война с Азербайджаном – основа их мировоззрения.

Вардан Осканян и прочие, когда говорят, что надо откатить реалии в прошлое, когда целый ряд вопросов урегулирования имел значение, а теперь утратил всякий смысл, упускают или умалчивают, что никакого возврата в прошлое не может быть в принципе. Армения уже не играет никакой роли в процессах, происходящих внутри Азербайджанской Республики, причем дело тут не в признании территориальной целостности Азербайджана Николом Пашиняном, а в поражении в Карабахской войне. Тема армян в Ханкенди – это внутреннее дело Азербайджана, и никакая страна или организация не будет в нее вмешиваться на земле, потому что такое вмешательство является де-юре объявлением Баку войны. Никто в мире не хочет и не будет воевать с Баку.

Поэтому гражданам Армении не стоит даже обращать внимание на призывы националистов к свержению Никола Пашиняна. У них нет ни собственных, ни заемных возможностей добиться их преступных целей по новой оккупации территорий Азербайджана. Сами эти цели могут привести только к предельному ухудшению жизни в Армении и гибели многих и многих армянских граждан в новой войне с Азербайджаном. Вардан Осканян и те, кто за ним стоит, уже не могут даже убедительно лгать людям – и это неудивительно, учитывая, насколько изменилась жизнь на Южном Кавказе. Поворота назад в любом случае не будет, в урегулировании возможно только движение вперед.