Вестник Кавказа

Воздушное пространство Ирана остается закрытым

Воздушное пространство Ирана остается закрытым
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Иран в понедельник продлили срок закрытия воздушного пространства над страной. На данный момент небо Ирана закрыто до 13:30 мск.

Сегодня Организация гражданской авиации Ирана объявила о новом продлении закрытия воздушного пространства ИРИ, передает агентство Tasnim.

"Воздушное пространство страны будет закрыто до 14:00 (13:30 мск) понедельника, 16 июня"

– сообщение

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке воздушное пространство  закрыли несколько стран, помимо Ирана это Ирак, Иордания, Израиль и Сирия.

В связи с закрытием неба на Ираном, отменены многие рейсы между РФ и ОАЭ - традиционно они выполняются над территорией этой страны.

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