Воздушное пространство Ирана остается закрытым

В Иран в понедельник продлили срок закрытия воздушного пространства над страной. На данный момент небо Ирана закрыто до 13:30 мск.
Сегодня Организация гражданской авиации Ирана объявила о новом продлении закрытия воздушного пространства ИРИ, передает агентство Tasnim.
"Воздушное пространство страны будет закрыто до 14:00 (13:30 мск) понедельника, 16 июня"
– сообщение
На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке воздушное пространство закрыли несколько стран, помимо Ирана это Ирак, Иордания, Израиль и Сирия.
В связи с закрытием неба на Ираном, отменены многие рейсы между РФ и ОАЭ - традиционно они выполняются над территорией этой страны.