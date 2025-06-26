Вопрос ядерной программы Ирана нельзя решать военным путем – МАГАТЭ

В МАГАТЭ считают, что у ядерной программы Ирана нет военного решения. В агентстве отметили, что Тегеран по-прежнему обладает промышленным потенциалом в данной области.

Вопрос ядерной программы Ирана нельзя решать военным путем. Такое заявление гендиректор МАГАТЭ сделал 29 июня в интервью CBS.

"Мы это не решим окончательно военным путем"

– Рафаэль Гросси

Глава МАГАТЭ также обратил внимание на то, что Иран – очень развитое государство с точки зрения технологий. Он отметил, что Исламской Республике удалось сохранить промышленный потенциал в данной области даже после атак Израиля и Соединенных Штатов.

"Но прежде всего, у них не было ядерного оружия. Хорошо? Это должно быть сказано. МАГАТЭ не судит о намерениях"

– руководитель агентства

Напомним, в середине июня ВВС Израиля атаковали ядерные и военные объекты Ирана. В еврейском государстве объяснили, что приняли решение об ударах по Исламской Республике, поскольку она вплотную подошла к созданию ядерного оружия и угрожала мировой безопасности. Через неделю после этого атаку на ядерные объекты ИРИ совершили уже США.