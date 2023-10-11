Волна холода уйдет из Москвы

Опубликовано: 8:38, 11 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня в Москве около плюс 8, ветер. К вечеру антициклон сменится циклоном, начнутся осадки и потепление.

Среда в Москве обещает быть холодной, столбики термометров не покажут даже плюс 10 в разгар дня.

«Облачно с прояснениями. Преимущество без осадков. Температура воздуха в Москве составит от 7 до 9 градусов тепла»

– Гидрометцентр России

Сила юго-западного ветра в порывах будет достигать 15 м/c. Осадков днем не ожидается.

Минувшая ночь в столице стала первой морозной в этом сезоне. Предстоящая вернет в регион тепло. Ожидается, что к ночи погода изменится, могут начаться дожди, связанные с наступлением теплого циклона. Атмосферное давление во второй половине дня будет понижаться.