Вокзал в Москве прекратит работать до конца лета

Опубликовано: 4:29, 24 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рижский вокзал приостановит работу с гражданами до конца лета. Причина связана с проведением ремонтных работ и скорым запуском новой линии МЦД.

Расположенный в Москве Рижский вокзал прекратит принимать пассажиров до сентября в связи с проведением ремонтных работ, предупредили накануне в РЖД.

Как отметили в компании, здание вокзала будет закрыто полностью, включая и зал ожидания, и комнаты медицинских и санитарных нужд, и кассы для продажи билетов на поезда дальнего следования. К ремонту запланирована вся инфраструктура, как транспортная, так и пассажирская.

В РЖД пояснили, что компания таким образом готовится к вводу в эксплуатацию новой, четвертой ветки Московского центрального диаметра. В частности, на станции Москва-Рижская будут установлены современны платформы, турникеты и кассы.

Ремонт стартует сегодня, 24 апреля, и продолжится вплоть до 31 августа.