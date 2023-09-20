Войска Армении бегут с позиций в Карабахе

Опубликовано: 9:43, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Итоги первых суток антитеррористической операции ВС Азербайджана в Карабахе: вооружения ВС Армении на передовой разгромлено, боевики бегут в жилые массивы.

Согласно данным брифинга Минобороны Азербайджана, по всей прежней линии соприкосновения азербайджанской армии и незаконно дислоцированных в Карабахском экономическом районе АР войск Армении за сутки антитеррористической операции были уничтожены укрепления и тяжелые вооружения боевиков.

В частности, ликвидирована база ВС Армении в селе Тепекенде. В ходе операции взяты трофеи, в том числе 6 машин "Урал", загруженных боеприпасами для минометов и 4 минометных установки. На всех трофеях – знаки принадлежности армии Республики Армения.

Боевики на передовой обращены в бегство, сейчас они пытаются укрыться на позициях ближе к Ханкенди. На данный момент их тактика – спрятаться в жилых массивах, смешаться с мирным населением.

Сотрудники Минобороны Азербайджана еще раз опровергли ложь армянских СМИ и соцсетей о попадании под огонь российских миротворцев, обратив внимание, что антитеррористическая операция в Карабахе ведется при бесперебойном взаимодействии с РМК. У миротворцев есть все условия для исполнения их миссии, никаких препятствий для деятельности РМК нет.

Также было представлено видео ликвидации вооружений ВС Армении на стратегически важных высотах.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.



Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.