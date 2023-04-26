РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Военные юристы России и Азербайджана провели встречу в Баку

Военные юристы России и Азербайджана провели встречу в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Баку прошла рабочая встреча военных юристов России и Азербайджана, в ходе которой стороны обсудили провокации армянской стороны на азербайджано-армянской границе.

В соответствии с годовым планом военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и России, в Баку состоялась рабочая встреча военных юристов обеих стран, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи членов российской делегации проинформировали о провокациях армян на азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе.

Также стороны обсудили вопросы применения международного гуманитарного права и провели обмен мнениями по вопросам организации юридической службы, военного законодательства и опыту в области служебной деятельности военных юристов.

Азербайджан и Грузия объединились в оборонной сфере

Азербайджан и Грузия объединились в оборонной сфере

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
450 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version