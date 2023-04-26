Военные юристы России и Азербайджана провели встречу в Баку

Опубликовано: 11:04, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку прошла рабочая встреча военных юристов России и Азербайджана, в ходе которой стороны обсудили провокации армянской стороны на азербайджано-армянской границе.

В соответствии с годовым планом военного сотрудничества, подписанным между министерствами обороны Азербайджана и России, в Баку состоялась рабочая встреча военных юристов обеих стран, - говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи членов российской делегации проинформировали о провокациях армян на азербайджано-армянской границе и в Карабахском экономическом районе.

Также стороны обсудили вопросы применения международного гуманитарного права и провели обмен мнениями по вопросам организации юридической службы, военного законодательства и опыту в области служебной деятельности военных юристов.