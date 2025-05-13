Военные учения по радиоэлектронной борьбе проведут Баку и Анкара

На днях в Турции состоятся совместные с Азербайджаном учения по радиоэлектронной борьбе. Они начнутся в понедельник.

На следующей неделе представители Азербайджана и Турции проведут совместные военные учения по радиоэлектронной борьбе. Об этом сообщает азербайджанская пресса со ссылкой на представителя Минобороны Турции Зеки Актюрка.

Он подчеркнул, что старт учений запланирован на 26 мая. Они пройдут в Конье и будут длиться четыре дня.

По словам представителя турецкого оборонного ведомства, подготовка к маневрам будет проходить там же.