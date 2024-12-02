Военные события в Сирии: падение Дамаска и победа оппозиции

События в Сирии начались 27 ноября. Когда оппозиция захватила Алеппо? Когда был взят под контроль Дамаск? Что произошло с Асадом?

События в Сирии последних дней привели к свержению Башара Асада. Сам экс-президент покинул страну. Оппозиция взяла под контроль ключевые города, в том числе и столицу – Дамаск.

Начало событий в Сирии

Боевые действия в Сирии вспыхнули утром 27 ноября. Террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) совершила атаку против правительственных военных сил на севере Сирии и заявила о наступлении на юг страны.

К наступлению также присоединилась оппозиционная Сирийская национальная армия. В оппозиции заявили, что наступление стало ответом на артиллерийские обстрелы со стороны официального Дамаска.

За первые 10 часов наступления антиправительственные силы взяли под контроль ряд населенных пунктов, захватили базы с оружием и военной техникой. В боях с военными Башара Асада они захватили район Серракиб в провинции Идлиб на северо-западе.

Оппозиционные формирования 29 ноября начали военные действия на юге страны. Кроме того, в этот же день повстанцы, вплотную подошедшие к Алеппо, развернули атаку на город.

Взятие Алеппо, Хамы и Хомса

Столкновения между Сирийской арабской армией и оппозицией за Алеппо начались 29 ноября. На следующий день антиправительственные силы контролировали большую часть города. Понеся потери, армия Сирии покинула Алеппо 1 декабря. Город полностью оказался под контролем ХТШ и СНА.

После взятия Алеппо оппозиция приступила к активным действиям по взятию города Хама. Уже 5 декабря антиправительственные силы вошли в город, после чего подразделения сирийской армии покинули его.

Далее войска оппозиции устремились в сторону города Хомс – крупнейшей и стратегически важной точки. 6 декабря силы подошли к окраинам Хомса, где развернулись бои между ними и сирийской армией. Утром 8 декабря повстанцы заявили, что полностью захватили город.

Падение Дамаска

Захват Хомса отрезал Дамаск от провинции Латакия и Тартус. После занятия близлежащих городов повстанцы к 7 декабря находились в 20 км от сирийской столицы. Оппозиция объявила о начале окружения Дамаска.

Итогом боев стало падение Дамаска. В ночь на 8 декабря сирийский повстанцы вошли в столицу Сирии. Они заняли здание Общественного радио и телевидения. Позднее были разграблены посольство Ирана и дворец Асада.

Участие курдов в событиях в Сирии

В начавшихся в конце ноября боевых действиях вступили и Сирийские демократические силы на востоке страны, ядро которых составляют курдские отряды из провинции Рожава. Силам оказывают серьезную поддержку США. С 2015 года на территориях, которые контролируют курды, создано 9 баз.

СДС контролировало большую часть провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, которые находятся на востоке и северо-востоке Сирии. 6 декабря 2024 года Силы сообщили о взятии западной части провинции Дейр-эз-Зор, включая одноименный город, и пограничных с Ираком районов.

При этом они потеряли контроль над городом Манбидж на севере. После боев между сирийской оппозицией и курдскими, которые длились несколько дней на севере страны, город 9 декабря перешел в руки СНА.

Асад покинул Сирию

Падение Дамаска ознаменовала конец правления Башара Асада, который руководил Сирией с 2000 года. Во время боевых действий, по версиям мировых СМИ, ряд стран предлагали президенту покинуть страну, однако тот всячески отказывался.

После захвата Дамаска 8 декабря появились сообщения о том, что Асад покинул Сирию, однако о его местонахождении не известно. Одни говорили, что беглый руководитель разбился после падения самолета, а другие писали, что экс-лидер страны уехал в ОАЭ.

Вечером того же дня агентство ТАСС со ссылкой на источники из Кремля заявило, что Асад вместе с семьей находится в Москве. Отмечается, что ему предоставлено политическое убежище. В МИД России добавил, что Асад решил покинуть должность главы государства и поручил «мирно передать власть».