Военные моряки России и Ирана потренировались в тушении пожара

Подразделения ВМС России и Ирана в ходе совместных учений по спасению и оказанию помощи на Каспийском море CASAREX-2025 потренировались в тушении пожара на корабле.

Корабельные и авиационные подразделения военно-морских сил (ВМС) России и Ирана в ходе совместных учений CASAREX-2025 на Каспийском море отработали навыки в тушении пожара на гражданском торговом судне, сообщил пресс-секретарь совместных маневров.

"Основные этапы этих учений с участием ВМС ИРИ и РФ были проведены в соответствии с заранее определенным сценарием, включая операции по тушению пожара, спасению пострадавших и устранению повреждений, возникших на торговом судне"

- контр-адмирал Мохсен Раззаги

Согласно сценарию, военные получили экстренное сообщение о пожаре на гражданском судне, после чего приступили к активным действиям, передает иранское государственное информационное агентство Irna.

Сначала район бедствия обследовали вертолеты ВМС армии, а затем военный корабль "Сепар", в ходе учений играющий роль флагмана, направил к терпящему бедствие транспорту все корабли, находящиеся в районе, для проведения операции по тушению пожара.