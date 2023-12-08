Вестник Кавказа

Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех машин

Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех машин
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дорогу на границе России и Грузии открыли сегодня вечером для движения всех видов автотранспорта.

Сегодня вечером возобновилось автомобильное сообщение от Владикавказа до КПП «Верхний Ларс». Сейчас по ней могут передвигаться все виды автомобилей. Информацию об этом опубликовала МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии <...> разрешено движение для всех видов автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 19:30 22 декабря"

– МЧС Северной Осетии

Движение по этому маршруту было остановлено сегодня утром из-за плохих погодных условий.

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