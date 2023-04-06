Военно-Грузинская дорога опять закрыта для большегрузов из-за непогоды

Опубликовано: 9:20, 6 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Военно-Грузинская дорога, связывающая Россию и Грузию, минувшей ночью снова закрылась для грузовиков. Причиной тому стало резкое ухудшение погоды в горах Кавказа.

Движение грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге было временно приостановлено накануне вечером из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ – пункт пропуска Верхний Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 23:20 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Пограничная полиция Грузии также рекомендовала на время перекрыть движение для грузовиков, чтобы обезопасить их движение на территории страны.

Напомним, весна – сложное время для грузовых перевозок по трассе, поскольку в горах в районе Крестового перевала в это время года часты резкие смены погоды, также из-а температурных изменений возможны сходы на трассу снежных лавин.