Военно-Грузинская дорога опять закрыта для большегрузов из-за непогоды

Движение грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге было временно приостановлено накануне вечером из-за непогоды, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Северной Осетии.
"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке Владикавказ – пункт пропуска Верхний Ларс - в направлении на выезд из Российской Федерации с 23:20 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".
Пограничная полиция Грузии также рекомендовала на время перекрыть движение для грузовиков, чтобы обезопасить их движение на территории страны.
Напомним, весна – сложное время для грузовых перевозок по трассе, поскольку в горах в районе Крестового перевала в это время года часты резкие смены погоды, также из-а температурных изменений возможны сходы на трассу снежных лавин.