Военно-Грузинская дорога: что посмотреть по пути от Тбилиси до Степанцминды

Степанцминда - один из самых лучших и доступных горных районов Грузии для поездки из Тбилиси. Причем дорога к этому месту представляет собой удивительное приключение с незабываемыми видами. Расскажем, о самых лучших достопримечательностях вдоль Военно-Грузинской дороги и какие остановки следует сделать между Тбилиси и Степанцминдой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Планируя поездку из Тбилиси в Степанцминду, не стоит торопиться к конечному пункту: во время путешествия по Военно-Грузинской дороге на машине стоит сделать хотя бы несколько остановок, чтобы полюбоваться видами, подышать горным воздухом и осмотреть главные достопримечательности по пути. В идеале следует выделить на поездку по Военно-Грузинской дороге целый день, тогда получится посетить смотровые площадки, различные церкви и памятники по пути.

Когда закрывают Военно-грузинскую дорогу?

Хотя теоретически Военно-Грузинская дорога открыта круглый год, участок шоссе между Гудаури и Степанцминдой подвержен сходу лавин зимой и оползням весной. Поэтому при неблагоприятных погодных условиях дорогу закрывают, иногда проходит всего несколько часов, прежде чем ее расчищают, но иногда расчистка дороги для возобновления движения занимает несколько дней. Поэтому прежде чем отправиться в путешествие по Военно-Грузинской дороге, необходимо внимательно проверить прогноз погоды и дорожные условия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда лучше путешествовать по Военно-Грузинской дороге?

Самое приятное время года для посещения Степанцминды и поездок по этой местности - это поздняя весна, а именно с конца мая до середины июня, и осень, особенно сентябрь. В эти месяцы обычно хорошие погодные условия, вокруг яркие свежие краски и не так многолюдно как летом. Если погода позволяет, можно отправиться в путешествие из Тбилиси в сторону Степанцминды и зимой. Особенно с целью посещения канатной дороги между горнолыжным курортом Гудаури и селом Коби через Крестовый перевал.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько ехать от Тбилиси до Степанцминды по Военно-Грузинской дороге?

Если ехать из Тбилиси в Степанцминду без остановок, дорога в среднем занимает 3-3,5 часа. Однако если делать много остановок или даже съезжать с дороги к некоторым достопримечательностям, понадобится значительно больше времени. Поэтому если хочется увидеть как можно больше, стоит выделить на путешествие целый день и остаться на ночь в Степанцминде. Если отправиться в 9 утра (а лучше даже раньше), то в Степанцминду вы приедете ближе к вечеру. Чтобы осмотреть все перечисленные достопримечательности, понадобится 7-8 часов. Но планируя время отъезда, стоит помнить, что монастырь Джвари в Мцхете открывается только в 9:30 утра (менее часа от Тбилиси), а крепость Ананури - в 9 утра (менее 1,5 часов от Тбилиси), поэтому слишком ранние подъемы имеют смысл только если не заходить внутрь.

Лучшие остановки между Тбилиси и Степанцминдой

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Монастырь Джвари в Мцхете

Время в пути из Тбилиси - полчаса

Хотя первая грузинская столица Мцхета не лежит на Военно-Грузинской дороге, она расположена совсем недалеко от шоссе, в 24 км от Тбилиси. Конечно в Мцхету лучше ехать в рамках отдельной поездки из Тбилиси на весь день, если время поджимает, можно заехать по пути, чтобы посетить монастырь Джвари и, возможно, даже старый город и исторические памятники Мцхеты. Монастырь Джвари VII века стоит на холме на восточном берегу реки в месте слияния Куры с Арагви. Если подняться к храму, там открывается потрясающий вид на долину и реки.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Лес Сабадури как альтернатива Мцхете

Если Мцхету вы уже посетили, вместо нее можно сначала отправиться на северо-восток от Тбилиси в сторону Тбилисского национального парка, чтобы посетить лес Сабадури и медвежий питомник в деревне Цхваричамия. После Сабадури можно немного вернуться назад и отправиться на запад через Сагурамо к Военно-Грузинской дороге около села Цицамури, которое находится выше Мцхеты.

Жинвальское водохранилище, слияние Белой и Черной Арагви

Время в пути от монастыря Джвари - 45 минут

Первая крупная достопримечательность именно на Военно-Грузинской дороге - это Жинвальское водохранилище, которое находится в 37 км от Мцхеты. Рядом с дорогой есть смотровые площадки,с которых можно оценить масштабы водохранилища. Когда уровень воды низкий, обычно в зимние месяцы, видны некоторые свидетельства того, что в результате строительства плотины ушло под воду село и старый участок дороги. Около водохранилища есть памятник 300 арагвийцам, который посвящен воинам из долины Арагви, которые сражались в битве при Крцаниси в 1795 году против каджарской армии.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Крепость Ананури

Время в пути от Жинвальского водохранилища - 12 минут

От начала водохранилища до крепости Ананури ехать всего 8 км. Крепость XVI века, обнесенная стеной, защищали эти земли на севере. Храм Успения был пристроен в 1689 году. Здесь стоит посмотреть древнюю еще докрепостную башню и церкви с резьбой. Самый лучший вид на крепость Ананури, включая цитадель и нижнюю часть - с моста. Парковка именно у нижней крепости, где есть кафе, здесь стоит 3 лари, но дальше можно припарковаться бесплатно. После крепости на правой стороне дороги около села Цихисдзири можно увидеть красивое мозаичное панно 1970-х годов, которые было отреставрировано несколько лет назад.

Пасанаури - родина хинкали

Время в пути от Ананури - полчаса

Село Пасанаури считается родиной такого знаменитого грузинского блюда как хинкали. Здесь как раз можно остановиться на обед в одном из местных ресторанчиков. После водохранилища возле Пасанаури есть место, где встречаются два притока реки Арагви - Тетри и Шави (черный и белый). В результате этого формируется интересное природное явление, когда темные и светлые воды реки сливаются, но не смешиваются.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

А вот на свалке советских машин, расположенном в паре минут от Пасанаури ближе к селу Чабарухи, останавливаться не стоит. Там требуют за посещение 20 лари (685 рублей), но предупреждают об этом уже постфактум.

Минеральный источник в Надибани

Время в пути от Ананури - 40 минут

Вдоль Военно-Грузинской дороги есть множество минеральных и серных источников. Один из самых известных находится у села Надибани. Кран выглядит ржавым, но это из-за высокого содержания в воде железа. Если оставить воду в бутылке на несколько часов, выпадет осадок, а вода начнет изменять цвет. Около Надибани есть интересный памяник, посвященный Сулхану-Саба Орбелиани - грузинскому писателю и дипломату XVII века. Миновав туннель за Гудаури, путешественники видят образовавшиеся у минеральных источников травертины.

Гудаури

Время в пути от источника Надибани - 35 минут

Гудаури - это наиболее популярный в Грузии горнолыжный курорт из-за близости к Тбилиси. Как зимой, так и летом здесь можно прокатиться на канатной дороге Коби-Гудаури, это занимает около часа. Можно условиться с водителем встретиться уже в селе Коби, а затем продолжить путь по Военно-Грузинской дороге. В Гудаури особо нечего смотреть, кроме старой почтовой станции. До открытия горнолыжного курорта в 1988 году это была единственная достопримечательность в этом селе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Арка Дружбы

Время в пути от Гудаури - 10 минут

Памятник российско-грузинской дружбы, который называется Арка Дружбы на Военно-Грузинской дороге - это одна из главных достопримечательностей этого маршрута. Здесь останавливаются все экскурсии, причем не только из-за архитектурной и идейной ценности памятника, но и природных красот вокруг, включая вид на "Долину Дьявола". Арка представляет собой усилия как скульптора Зураба Церетели и архитектора Георгия Чахавы, так и трех грузинских художников, выполнивших мозаичную фреску.

Крестовый перевал

Время в пути от Арки Дружбы - 3 минуты

В Крестовом перевале Военно-Грузинская дорога достигает своей самой высокой точки в почти 2400 метров над уровнем моря, здесь самые незабываемые виды.

Село Сно и каменные головы

Время в пути от Крестового перевала - 35 минут

Село Сно находится в нескольких минутах от дороги. Здесь также есть минеральные источники, но туристов оно притягивает по другой причине. Местный художник выточил из камня с десяток каменных голов, некоторые из них действительно огромные. Каменные головы изображают лица грузинских поэтов. В селе сно также есть сторожевая крепостная башня. Интересно и то, что в этом селе родился Патриарх Грузии Илия II.

Бассейн Паншети

Время в пути от Сно - 20 минут

Этот природный бассейн с минеральной водой под открытым небом расположен в 2,5 км от Степанцминды. Бассейн очень большой, из этих мест открывается панорамный вид на Степанцминду и окружающие село горы. В окрестностях Паншети есть еще каменные башни XVII века. От Паншети до Степанцминды ехать еще 5 минут, дойти пешком можно за полчаса.

Дарьяльское ущелье и монастырь

Время в пути из Паншети - 25 минут

Если есть время, можно продолжить движение по Военно-Грузинской дороге мимо Степанцминды к Дарьяльскому ущелью, которое расположено еще в 6 км по дороге. Со смотровой площадки сразу за селом Цдо открывается потрясающий вид на ущелье, ведущее к границе с Россией. Там есть Дарьялский монастырский комплекс и Гвелетские водопады.