Водителей в Москве призвали на день пересесть на общественный транспорт

Москвичам посоветовали на день отказаться от передвижения по городу на личном авто. В ближайшее время в столице ожидаются мокрый снег и сильный ветер.

Власти Москвы обратились к жителям города с призывом пересесть с личных машин на общественный транспорт. Об этом сказано в Telegram-канале городского департамента транспорта.

"По прогнозу синоптиков завтра в Москве ожидается мокрый снег и сильный ветер. Для поездок по городу по возможности используйте городской транспорт. Метро, МЦК, МЦД работает штатно. Автобусы и такси быстрее передвигаются по выделенным полосам"

– дептранс Москвы

Синоптики отмечают, что в воскресенье в Москве будет идти снег, на дорогах ожидается гололедица. В связи с этим ГУ МЧС России объявило в столице экстренное предупреждение.

"В период с 09:00 мск до 16:00 мск 17 декабря в Москве прогнозируются осадки (снег, мокрый снег). Местами налипание мокрого снега, гололед. Усиление ветра с порывами днем местами до 15 м/с. На дорогах гололедица"

– пресс-служба ведомства