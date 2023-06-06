Вода в кранах жителей Махачкалы стала непригодной для питья

Опубликовано: 11:19, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дожди и ливни, обрушившиеся на Дагестан, сделали непригодной для питья воду в кранах жителей Махачкалы и пригородов дагестанской столицы, показали лабораторные пробы, взятые местным управлением Роспотребнадзора.

Жителей Махачкалы и ее пригородов попросили временно не пить воду из-под крана, поскольку в ней обнаружено повышенное содержание болезнетворных микробов, - сообщает управление Роспотребнадзора по Дагестану.

После исследований качества проб питьевой воды, отобранных от 25 мая 2023 года, результаты лабораторных исследований показали, что состав воды не отвечает гигиеническим нормативам, установленным требованиями СанПиН для обеспечения безопасности людей, передает "АиФ-Дагестан"1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

"В целях предупреждения инфекционных и неинфекционных заболеваний вспышечного характера просим жителей г. Махачкалы, п. Загородный, с. Красноармейское и п. Семендер не пить воду из-под крана, использовать либо кипяченую, либо бутилированную воду"

- Роспотребнадзор по Дагестану

О причинах загрязнения воды не сообщается, но очевидно, что на этот фактор повлияли дожди, ливни и грозы, обрушившиеся на регион и оказавшие свое воздействие на природные резервуары, из которых вода поступает в дома горожан.